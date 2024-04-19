Москва 19 апреля 2024, 15:17 Сильный ветер повалил деревья в Москве Комплекс городского хозяйства Москвы: сильный ветер повалил деревья Соцсети

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Ветер в Москве усилился и местами повалил деревья. Непогода сохранится до вечера 19 апреля, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы.

«Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев», — заявила пресс-служба ведомства.

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Городские службы распилят и увезут поваленные деревья. Москвичей призвали соблюдать осторожность.

Из-за сильного ветра в регионе объявили штормовое предупреждение. Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы — ввела дополнительные осмотры инфраструктуры, мобилизовала 57 ремонтных бригад энергетиков и выделила дополнительный транспорт для выезда к местам аварий. В городе закрыли парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк.

Снегопад обрушился на Ленинградскую и Новгородскую области. «Автодор» сообщил об ограничении скорости на трассе М-11 «Нева» и призвал не выезжать на летней резине.