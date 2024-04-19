Эксклюзив 19 апреля 2024, 16:02 Ураганный ветер снес с крыши здания в Москве часть обшивки Источник «360»: в Москве сорвало обшивку с крыши здания на улице Машиностроения

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Штормовой ветер сорвал металлический лист с крыши пятиэтажного здания на улице Машиностроения рядом с метро «Дубровка». Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

В спасательные службы сообщение о повреждении дома поступило примерно в 15:30. Железный лист оторвался от крыши офисного здания и упал прямо на тротуар. По информации источника, никто не пострадал. На место ЧП прибыли спасатели.

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Бушующий ветер также иногда валит в столице деревья. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей, что ураганная погода продлится до вечера 19 апреля. Москвичей попросили быть осторожными и внимательными на улице.

Из-за неблагоприятной погоды в городе закрыли некоторые общественные места, в том числе парк Горького, «Сокольники» и Московский зоопарк. Штормовое предупреждение объявили не только в Москве и Подмосковье, но и в Ленинградской и Новгородской областях.