Общество 19 апреля 2024, 10:22 Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Подмосковье Синоптик Тишковец: в Подмосковье выпало 45% от месячной нормы осадков Victor Lisitsyn/Global Look Press

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Местами в московском регионе выпало 45% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Дождливее всего было в Красногорске, примыкающем к столице с северо-запада.

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«В осадкомеры попало 17 миллиметров, а это 45% от всего положенного апрельского лимита небесной влаги», — подчеркнул синоптик.

В Москве на метеостанциях ВДНХ и Балчуг, выпало по восемь миллиметров осадков, в Тушино и МГУ — по 10 миллиметров. Это 22-27% от месячной нормы.

«Много осадков выпало на западе и юге Подмосковья: Шаховская, Кашира, Серебряные Пруды — 15 миллиметров, Можайск — 16 миллиметров, Волоколамск — 17 миллиметров», — поделился Тишковец.

Тишковец рассказывал, что в Москве за пару дней выпадет до 37-38 миллиметров осадков, что эквивалентно объему трех-четырех ведер дождевой воды на каждый квадратный метр. В регионе пройдут дожди, возможен даже снегопад.

Ранее на столицу обрушился сильный ветер. Из-за непогоды в городе падали деревья, жителей и гостей призвали не выходить на улицу.