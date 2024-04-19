Важное 19 апреля 2024, 14:06 Парки Москвы закрыли из-за надвигающегося шторма РИА «Новости»

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Московские парки закрыли из-за прогнозируемого шторма. Не работают парк Горького, «Сокольники», Московский зоопарк, информировало РИА «Новости».

Помимо этого, по данным пресс-службы мэрии, 19 апреля в столице не будут работать летние веранды в ресторанах и кафе. Руководителям предприятий общепита посоветовали укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.

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В Московском зоопарке пояснили, что дальнейшие решения о работе учреждения будут принимать в зависимости из погодных условий. В комментариях к посту в Telegram-канале местные жители и гости Москвы отметили, что в городе действительно поднялся сильный ветер.

Накануне синоптик Александр Шувалов в беседе с «360» опроверг прогнозы штормового «апокалипсиса» в столице, пояснив, что сильный дождь и ветер действительно ожидаются, но «ничего особенного не будет» и непогода прекратится уже через сутки. Непогоду пообещали не только в столице и Подмосковье, но и в Тульской, Рязанской, Владимирской областях.