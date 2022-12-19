Мир 19 декабря 2022, 10:07 Жителей Одесской области предупредили о вынужденных отключениях света Одесская областная администрация сообщила о вынужденных отключениях света РИА «Новости»

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Энергетики допустили экстренные и аварийные отключения электричества в Одесской области. Жителей об этом предупредил в Telegram-канале советник главы региональной администрации Сергей Братчук.

«В Одессе и области продолжаются аварийные и экстренные отключения электроэнергии», — написал он.

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Чиновник добавил, что в области сохранилась высокая вероятность ударов, в том числе при помощи беспилотников.

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Во время массированной атаки по военным и связанным с ними объектам на Украине 16 декабря повредили энергетическую инфраструктуру Одесской области. Попадание подтвердил глава администрации Максим Марченко. Холдинг ДТЭК ввел в регионе новый график отключения света и поделил его на три категории — время, когда электричество точно будет, полное отключение либо вынужденное экстренное.

Непредвиденные сбои произошли утром 19 декабря в Киеве после того, как несколько взрывов прогремело в Соломенском и Шевченковском районах. График стабилизационных отключений временно отменили.