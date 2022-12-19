Мир 19 декабря 2022, 09:03 Экстренные отключения электричества начались утром в понедельник в Киеве Энергохолдинг ДТЭК сообщил об отключениях электричества в Киеве утром в понедельник freepik

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Нестабильная ситуация с энергообеспечением привела к необходимости отключений подачи электричества абонентам в Киеве утром в понедельник, 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба местного оператора ДТЭК.

«В Киеве начались экстренные отключения подачи электроэнергии», — сказано в сообщении.

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Энергохолдинг подчеркнул, что принятые ранее стабилизационные графики отключения света в настоящее время не действуют.

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Ранним утром в понедельник в Киеве вновь прозвучали сирены воздушной тревоги. Жителей попросили временно переждать ситуацию в надежных укрытиях до поступления новых указаний.

О тяжелой ситуации с энергообеспечением столицы Украины сообщал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. Он подчеркивал, что о точном времени восстановления стабильной подачи электричества в Киев речи пока не идет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также признавал, что в стране напряженная обстановка с тепло- и водоснабжением.