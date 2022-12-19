Спецоперация 19 декабря 2022, 07:36 Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах Киева Мэр Киева Кличко заявил, что несколько взрывов прозвучали в Шевченковском районе РИА «Новости»

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Воздушная тревога в Киеве длилась больше трех часов. Взрывы произошли в Шевченковском и Соломенском районах, рассказал в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

«Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы», — написал он.

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Градоначальник не уточнил, по каким именно объектам нанесли удары, но заявил, что городские службы начали восстановительные работы.

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Воздушную тревогу в Киеве и Киевской области объявили около трех часов ночи 19 декабря, отменили после шести часов утра. Местный паблик рассказал о звуках взрывов, особенно в районах на правой стороне Днепра, и всполохах в небе. Начался пожар, дым от него разнесся по всему городу.

Массированный удар по энергетическим объектам Украины, которые снабжали военную промышленность, нанесли 16 декабря. NASA опубликовало спутниковый снимок, на котором зафиксировали масштабы ущерба — на территории страны по сравнению с соседними почти не горел свет.