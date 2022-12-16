Важное 16 декабря 2022, 10:30 СМИ сообщили об ударе по энергетической инфраструктуре Одесской области «Украина.ру» написала об ударе по объектам энергетики в Одесской области

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Удары по Одесской области повредили объекты энергетической инфраструктуры, сообщило издание «Украина.ру». О взрывах в регионе также написал в Telegram-канале глава администрации Максим Марченко.

«Противник совершил пуски ракет по территории Украины. В других областях уже есть прилеты по энергетической инфраструктуре», — информировал Марченко.

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Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях и добавил, что верит в систему противовоздушной обороны.

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Этитм утром взрывы также прозвучали в Киеве, Харькове(в результате город оказался обесточен), Днепропетровской и Николаевской областях. Полтава после нескольких взрывов также осталась без электроснабжения. Воздушная тревога действует на всей территории Украины.

ВС России регулярно наносят высокоточные удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины. Судя по отчетам Минобороны, все намеченные цели достигаются.