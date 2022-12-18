18 декабря 2022, 03:58
Новые графики отключения электричества начнут действовать в Одессе
ДТЭК: в Одессе начнут согласовали новые графики стабилизационных отключений электричества
Новые графики отключений электричества начнут действовать в Одессе со следующей недели. Об этом сообщили в украинской энергетической компании ДТЭК.
В пресс-службе компании уточнили, что в график вводят три цветовых категории. Часы, отмеченные белым цветом, будут означать, что свет в этом время гарантировано будет. Серый цвет будет означать напротив его отсутствие. Светло-серый допускает возможность перебоев с электричеством или его отключение, если это потребуется.
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Ранее гендиректор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил о критической ситуации с энергоснабжением в Киеве. По его словам, городу до сих пор не удалось вернуться к отключениям электроэнергии по графикам. Точного ответа на вопрос о возобновлении нормальной работы энергетической системы в Киеве компания дать не может.
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Президент Украина Владимир Зеленский также рассказал о проблемах с подачей воды в стране. По его словам, наиболее проблемные города — это Киев, Винница и Львов.
Одесса
Электричество
Украина
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