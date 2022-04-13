Жена Медведчука обратилась к Зеленскому с требованием отпустить мужа

Виктор Медведчук не нарушал законов Украины и не покидал территорию страны. Поэтому его задержание сотрудниками СБУ нарушает все международные нормы. Об этом в своем видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому заявила жена задержанного депутата Верховной рады Оксана Марченко. Ролик появился на ее YouTube-канале.

Она потребовала, чтобы Зеленский немедленно предпринял все меры для освобождения ее мужа.

«Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию. Он всегда выступал за мир, диалог и согласие на Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно. Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам, вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», — заявила она.

О задержании лидера партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктора Медведчука стало известно накануне. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский операцию по его задержанию провела Служба безопасности Украины.

По словам Зеленского, Медведчук скрывался на протяжении 48 дней, а задержали его при попытке выехать из страны. Президент Украины заявил, что готов отдать арестованного политика России в обмен на взятых в плен военных.

Это не первое обращение Оксаны Марченко к Владимиру Зеленскому. В прошлом году после того, как Совет национальной безопасности и обороны страны ввел санкции против нее и ее мужа, она объявила, что начинает политическую деятельность. «Вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора», — заявила она.

Санкции против депутата и его семьи власти Украины ввели по обвинению в финансировании терроризма. По решению СНБО им запретили на три года все операции с их имуществом.