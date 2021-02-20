Жена Медведчука вступила в его партию. И припомнила собеседование Зеленского

Попавшая под санкции СНБО Украины вместе с депутатом Рады Виктором Медведчуком его жена, телеведущая и совладелица телеканала «1+1» Оксана Марченко объявила, что пришла в политику. Обращение она опубликовала на своей странице в Instagram.

Марченко объявила, что намерена вступить в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», чтобы защищать украинский народ от «зеленого» произвола и беззакония.

В своем заявлении она напомнила, что в 2003 году, когда она только познакомилась с Владимиром Зеленским, который просил взять его вместе со студией «Квартал» на работу, он не казался ей глупым человеком. Но сейчас все его поведение доказало ей, что он поступает не только неконституционно, но и недальновидно.

«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора», — заявила телеведущая.

Она подчеркнула, что своими неправосудными решениями нынешняя власть Украины «забивает очередной гвоздь в свой убогий политический гроб». Марченко подчеркнула, что намерена бороться с произволом властей и защищать украинцев до последнего.

Отдельно она обратилась к гражданам страны. Марченко заявила, что власть объявила войну не только ее семье, но и всем жителям Украины.

«У вас уже забрали землю, забирают недра, забирают свободу, а после заберут жилье, потому что скоро вы не сможете платить по новым тарифам. А дальше они заберут и ваши жизни. Вы не нужны им на этой земле, потому что они заложили ее в заокеанские ломбарды», — заявила она. Телеведущая призвала жителей Украины встать на сторону правды. Свое выступление она завершила словами, что никакие санкции не остановят работу ее благотворительного фонда.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о санкциях в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Введенные ограничения предусматривают запрет на любые операции с имуществом семьи на три года.

В ведомстве пояснили, что ввели санкции против политика и его супруги по статье «Финансирование терроризма».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины начали репрессии против собственных граждан, политиков и СМИ. Он отметил, что подобное поведение не может остаться без внимания Москвы.