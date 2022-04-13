Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отдать России арестованного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. За него он хочет получить от РФ украинских пленных.

По словам украинского президента, Медведчук скрывался в течение 48 дней. Оппозиционера задержали во время попытки сбежать из страны. Зеленский назвал особенно циничным использование Медведчуком военного камуфляжа, с помощью которого он пытался замаскироваться.

Зеленский добавил, что украинские правоохранительные органы и военные тоже должны рассмотреть такую возможность.

Зеленский сообщил о задержании Медведчука вечером 12 апреля. Как пояснил бывший депутат Верховной рады Илья Кива, арест оппозиционера необходим украинскому лидеру в качестве громкого информационного повода.