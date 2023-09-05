Мир 05 сентября 2023, 09:37 Жена Байдена заразилась ковидом Белый дом: жена президента США Джилл Байден заразилась ковидом Правительство США

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Жена президента США, Джилл Байден, сдала положительный тест на коронавирус. Об этом написал ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Белого дома.

Симптомы заболевания у 72-летней первой леди Соединенных Штатов выражены слабо. Однако она останется в доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр).

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У самого лидера США Джо Байдена коронавирус не выявили. Вечером, сразу после того, как пришли результаты теста его супруги, Байден тоже сдал тест, и он показал отрицательный результат. Тем не менее американский президент всю неделю будет находиться под наблюдением медиков и регулярно сдавать повторные тесты.

В августе прошлого года Джилл Байден уже заражалась ковидом, и тогда симптомы тоже были слабо выражены. В июле 2022-го переболел и Джо Байден. На карантине он продолжал работать, а после того, как вновь начал появляться на публике, еще некоторое время кашлял.

За месяц заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%.