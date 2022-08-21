Жена Байдена выздоровела после заражения коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден сдала отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом CNN сообщила ее представитель по связям с общественностью Элизабет Александр.

Супруга американского президента провела в изоляции пять суток. Теперь она отправится из Южной Каролины в Делавэр.

О заболевании 73-летней Джилл Байден стало известно 16 августа, когда она сопровождала супруга в Южной Каролине. Во время изоляции первая леди работала над планированием предстоящего осеннего семестра для своей работы профессором английского языка в муниципальном колледже Северной Вирджинии.

Женщина в рамках лечения от ковида принимала препарат паксловид, чтобы облегчить симптомы. Президент также принимал противовирусные препараты, когда у него был COVID-19 в прошлом месяце.

Джилл Байден прошла полную вакцинацию от коронавируса, получив вторую дозу вакцины в апреле.