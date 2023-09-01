Здоровье 01 сентября 2023, 11:04 Заболеваемость ковидом в мире резко возросла ВОЗ объявила о росте заболеваемости ковидом в мире на 63% за 28 дней РИА «Новости»

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В мире зафиксировали резкий рост заболеваемости COVID-19. В период с 24 июля по 20 августа зарегистрировали на 63% больше заболевших, чем за предыдущие 28 дней. Это следует из еженедельной эпидемиологической сводки ВОЗ.

За указанный период в шести регионах ВОЗ зарегистрировала почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более двух тысяч смертей, указано в сводке. Если количество зарегистрированных заболевших ковидом поднялось на 63%, то число смертей из-за этой болезни снизилось на 48%.

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Точность оценок уровня инфицированных, как пояснили в ВОЗ, оказалась сниженной. Причина этого — в сокращении масштабов тестирования и отчетности по всему миру.

Как ранее отмечали в ВОЗ, новый вариант COVID-19, EG.5, который СМИ назвали Eris, во всем мире становится все более распространенным. Однако сегодня в глобальном масштабе он представляет низкий риск для здоровья.