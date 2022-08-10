Байден более 20 раз прервал речь из-за насморка и кашля

Президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии в Белом доме больше 20 раз отвлекался на кашель и насморк, сообщило РИА «Новости». Американский лидер поспешил успокоить гостей и заявил, что с ним все в порядке.

Глава государства выступал на открытом воздухе по случаю подписания закона о поддержке производителей полупроводников. За президентом наблюдали десятки человек, среди которых были представители его администрации, конгрессмены, журналисты и бизнесмены.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она назвала кашель Байдена «остаточными явлениями» перенесенного коронавируса, сообщило агентство.

«У него есть ингалятор, которым он пользуется время от времени», — объяснила она.

Накануне президент США впервые показался на публике после перенесенного заболевания. Он пообщался с журналистами и заверил их, что чувствует себя хорошо.