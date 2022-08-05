Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
Президент США Джо Байден прошел очередной тест на коронавирус, который показал положительный результат. Об этом сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.
«Проведенный нынешним утром тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 остался положительным. Президент продолжит принимать жесткие меры самоизоляции, о которых сообщалось ранее», — привела слова медика пресс-служба Белого дома.
По словам О’Коннора, Байден продолжает чувствовать себя очень хорошо. У лидера страны почти полностью прошел кашель, а легкие остаются чистыми.
«Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхательных движений и уровень сатурации остаются совершенно нормальными», — уточнил лечащий врач.
Как заявила пресс-служба, Байден вместе с первой леди планирует поехать в штат Кентукки в понедельник, 8 августа. Из-за проливных дождей и наводнений в штате погибли как минимум 37 человек.
Ранее журналисты сообщили, что Джилл Байден не виделась с мужем после того, как у него выявили коронавирус. Президент заболел ковидом в конце июля.