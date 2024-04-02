Мир 02 апреля 2024, 18:59 Зеленский снизил минимальный возраст мобилизованных Гончаренко: Зеленский понизил минимальный возраст при мобилизации до 25 лет РИА «Новости»

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Возраст для мобилизации на Украине снизили на два года. Указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет», — передал Гончаренко.

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Верховная рада также собиралась рассмотреть законопроект об упразднении категории ограниченно годных к службе в армии. Депутаты предложили поделить военнообязанных на две группы: тех, кто совершенно не годен к службе, и всех остальных. При этом до 70% сотрудников правоохранительных органов предложили освободить от мобилизации.

На Украине должны били пройти президентские выборы, но из-за военного положения и всеобщей мобилизации их отменили. Тем не менее изданные Владимиром Зеленским акты после 20 мая потеряют законную силу. Авторитет украинского лидера сильно пошатнулся, армия недовольна потерями и снабжением. Не исключено, что в конце весны произойдет госпереворот.