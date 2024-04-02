Мир 02 апреля 2024, 09:48 Зеленскому предсказали свержение к концу весны Советник главы ДНР Кимаковский: Зеленского свергнут к концу весны Официальный сайт президента Украины

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит свержение в результате госпереворота уже к концу весны 2024 года. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» озвучил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Зеленский вместе с окончанием весны в любой момент может ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад», — подчеркнул он.

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Кимаковский констатировал, что Зеленский «достаточно серьезно раздражает некоторые круги» в США и Европе. Его авторитет сильно пошатнулся, армия недовольна потерями и снабжением.

Кроме того, украинский президент решил не проводить в своей стране выборы, сославшись на военное положение, так что возможности «законно» убрать его с поста не будет.

Выборы должны были состояться 31 марта. На самом деле непреодолимых препятствий к их проведению с точки зрения украинских законов не было. В мае полномочия Зеленского официально истекают.