Мир 22 марта 2024, 08:12 Подготовка к худшему. Категорию ограниченно годных к службе упразднят на Украине Верховная рада Украины упразднит категорию ограниченно годных к службе Официальный сайт президента Украины

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На Украине рассмотрят законопроект об упразднении категории ограниченно годных к службе в армии граждан. Власти начали готовиться к худшему сценарию и создавать воинский резерв, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Здебский местному изданию «Лига».

Инициаторы законопроекта предложили делить военнообязанных только на две группы — тех, кто абсолютно не способен нести службу, и всех остальных. Людей, которые уже получили статус ограниченно годных, обяжут повторно пройти военно-лечебную комиссию.

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Нововведение, по информации журналистов, призвано сформировать резерв военнослужащих. Командование решило подготовиться таким способом к затяжному вооруженному конфликту или «наихудшему сценарию».

Верховная рада начала рассмотрение законопроекта об усилении мобилизации на Украине, который в январе вернули на доработку. Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков назвал инициативу диверсией — украинцы вывели сбережения со счетов и перерегистрировали свои авто на жен.