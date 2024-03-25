Мир 25 марта 2024, 23:25 В Верховной раде Украины предложили освободить 70% полицейских от мобилизации РИА «Новости»

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Депутаты Верховной рады Украины предложили освободить от мобилизации до 70% сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на нардепа Александра Федиенко.

По данным издания, законопроект даже предлагает забронировать 30% чиновников местных органов власти и 50% служащих госорганов.

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Ранее стало известно, что Верховная рада рассмотрит законопроект об упразднении категории ограниченно годных к службе в армии граждан. Об этом заявил член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Здебский. Депутаты предложили поделить военнообязанных на две группы: тех, кто совершенно не годен к службе, и всех остальных. В случае принятия закона, ограниченно годным придется повторно пройти военно-лечебную комиссию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что в ходе мобилизации в ВСУ призовут менее полумиллиона человек.