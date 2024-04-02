Мир 02 апреля 2024, 11:04 «Узурпировал власть». Зеленский после 20 мая станет самозванцем Азаров: изданные Зеленским акты после 20 мая потеряют законную силу Официальный сайт президента Украины

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Владимир Зеленский после 20 мая, когда истечет срок действия его полномочий, станет самозванцем. Такое заявление сделал бывший премьер Украины Николай Азаров в своей Telegram-канале.

«Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями», — заявил он.

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В итоге все изданные президентом нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Выборы на Украине должны были пройти 31 марта. Однако из-за того, что в стране ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, их отменили.

Свержение Зеленскому предрекали и ранее. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский отмечал, что нынешний украинский президент «достаточно серьезно раздражает некоторые круги» в США и Европе. Его авторитет сильно пошатнулся, армия недовольна потерями и снабжением. Не исключено, что в конце весны произойдет госпереворот.