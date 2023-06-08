Мир 08 июня 2023, 13:18 Зеленский посетил затопленный Херсон после разрушения Каховской ГЭС Президент Украины Зеленский совершил поездку в Херсон после разрушения Каховской ГЭС Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. После разрушения Каховской ГЭС часть города и Херсонской области затопило. О своем рабочем визите он сообщил в Telegram-канале.

В рамках поездки политик провел совещание по ликвидации последствий разрушения гидроэлектростанции. Участники обсудили ситуацию в городе, планы по эвакуации людей и меры по жизнеобеспечению подтопленных территорий.

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Президент Украины поручил подсчитать ущерб и выделить деньги на компенсационные выплаты людям. Еще одно поручение касалось разработки программы по передислокации предприятий в пределах региона.

Еще одной точкой посещения во время визита Зеленского стал пункт эвакуации на базе медучреждения. Ролик оттуда тоже появился в канале политика — на нем показали, как он заходит в палаты с несколькими пенсионерками, обменивается с ними парой слов и уходит.

Удар по Каховской ГЭС украинские войска нанесли утром 6 июня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, который привел к гуманитарной и экологической катастрофе в Херсонской области.

По данным мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, в результате подтоплений территорий погибли пять человек.