Важное 07 июня 2023, 18:38 Путин поручил помочь людям и ликвидировать последствия затопления в Херсонской области Песков: Путин поручил главе МЧС устранить последствия затопления в Херсонской области Пресс-служба МЧС

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Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать помощь людям и ликвидацию последствий в зоне затопления в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

«Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в Херсонской области в зоне затопления, вызванного диверсией киевского режима на Каховской ГЭС, работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», — заявил официальный представитель Кремля.

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Украина атаковала Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня. После случившегося в Херсонской области подтопило около 15 тысяч домовладений. Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо сообщил, что 1,5 тысячи жителей затопленных населенных пунктов вывезли в пункты временного размещения.

Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима. Президент России подчеркнул, что действия Украины привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.