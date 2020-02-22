Зеленский обвинил в беспорядках под Полтавой «вирусологов в спортивных костюмах»

«Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что телекамерам удалось зафиксировать «лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки».

«Это известные миру „вирусологи“ в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли», — добавил Зеленский.

Зеленский пообещал, что «заказчики и организаторы» беспорядков под Полтавой будут наказаны.

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами приземлился в Киеве 20 февраля. В санаторий в Новых Санжарах в Полтавской области всех эвакуированных доставили на автобусах на карантин. Местные жители были недовольны таким решением властей. Они устроили протесты, которые быстро переросли в столкновения с полицией.

Автобус, в котором перевозили эвакуированных сограждан, местные жители встретили криками, а после и вовсе забросали камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский. Возбуждено уголовное дело. Все успокоилось только на следующий день.

По мнению психологов, такое поведение украинцев можно объяснить последствиями Майдана.