Автобус с эвакуированными из Китая людьми закидали камнями на Украине. Видео

Украинцы оказались не рады собственным согражданам, эвакуированным из Китая. Решение властей поместить вывезенных из КНР на карантин, чтобы перепроверить на коронавирус местные жители встретили протестами. Эвакуированные должны были разместиться в пансионате в Полтавской области, но когда автобус с гражданами подъезжал к месту назначения местные жители закидали его камнями.

Протестующие выступают против размещения эвакуированных в местном санатории Нацгвардии, пишет агентство УНИАН.

Жители Новых Санжар, куда привезли вывезенных из КНР людей, пытались блокировать проезд автобусов. Они выкрикивали протестные возгласы и кидались в транспорт камнями. Полиции удалось оттеснить протестующих и задержать тех, кто кидал камни в автобусы.

Всего в пансионат приехало семь автобусов. Водители каждого из них были в спецодежде, а пассажиры в респираторах. После того, как автобусам все же удалось проехать на территорию санатория, местные жители продолжили спорить с полицией.

В Сети пользователи опубликовали кадры с места происшествия. На снимках можно увидеть разбитые окна и двери.

«Спасибо за гостеприимство», — написано на снимке, опубликованном, по всей видимости, одним из пассажиров автобуса.

Накануне, 20 февраля, на улицы вышли жители Полтавской и Харьковской областей, а 19-го — украинцы из Львовской области. Все выступали против того, чтобы «прокаженные» оставались на Украине. Они поджигали шины и бодались с полицией, в попытках не допустить, чтобы эвакуированные из Китая граждане были размещены рядом.