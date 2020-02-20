Украинцы обезумели от коронавируса. Прилетевших соотечественников встретили протестами и горящими шинами

Эвакуированным из Китая украинцам не были рады в собственной стране. Власти приготовились поместить граждан на карантин, чтобы перепроверить на коронавирус, но местные жители взбунтовались. Они вышли на улицы, поджигали шины и бодались с полицией. Из-за этого самолет с 73 пассажирами кружил над аэропортом и, кажется, почти довел до «Коронамайдана».

Воеing 737 с 73 пассажирами, которых эвакуировали из Уханя, должен был приземлиться в неназванном аэропорту Украины — людям специально не сообщали, куда сядет самолет. Известно было лишь то, что вылетевший из Китая лайнер должен дозаправиться в Алма-Ате.

Позже оказалось, что конечным пунктом назначения был аэропорт Харьков. Но на карте сайта FlightRadar24, который отслеживает полеты воздушных судов, отмечалось, что самолет почему-то не сел. Судя по карте ниже, борт кружился в Харьковской области. Он сделал, по некоторым данным, 30 кругов.

Источник фото: FlightRadar24

У пассажиров был простой план: пройти паспортный контроль и таможенные формальности у трапа самолета, а потом сесть в специальный транспорт и отправиться на медицинское обследование на предмет коронавируса. Им предстояло 14 дней сидеть на карантине на правительственном объекте. Его местоположение до сих пор засекречено, но в качестве охраны привлекли 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

На борту находились 45 граждан Украины и 28 иностранцев из Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

В конце концов самолет с эвакуированными из Китая людьми сел в аэропорту Борисполь в Киеве. Но это не конечная точка маршрута — Борисполь нужен был самолету, чтобы дозаправиться. Позднее стало известно, что борт из Уханя сел в Харькове. Там ждали врачи, которые сразу поднялись в салон для проведения проверки.

Почему самолет кружил в Харьковской области и зачем полетел в сторону Киева? Дело в протестах, которые устроили граждане страны. Оказывается, украинцев должны были эвакуировать еще 11 февраля.

20 числа на улицы вышли жители Полтавской и Харьковской областей, а 19-го — украинцы из Львовской области. Все выступали против того, чтобы «прокаженные» оставались на Украине. Это при том, что пассажиров самолета проверили на наличие коронавируса еще в Китае, а потом собирались поместить на карантин, чтобы убедиться в чистоте анализов. Минздрав Украины заранее предупредил, что в страну прилетят исключительно здоровые люди, а во время перелета с ними будут находиться врачи, специализирующиеся на медицине катастроф.

Но для местного населения этого было недостаточно. Посмотрите, как люди пытались противостоять полиции в Полтавской области. Там находится медицинский центр «Новые Санжары», куда, как выяснилось впоследствии, должны были поселить прибывших из Китая украинцев.

Жительница Львова сняла, как люди 19 февраля заблокировали въезд в больницу шинами и своими телами. Дело в том, что именно во львовскую больницу сначала хотели отправить пассажиров самолета. Эти шины были готовы поджечь, как только автобус с соотечественниками подъедет к воротам.

На следующий день ситуация накалилась — полиция была готова дать отпор возмущенным украинцам.

Власти даже привлекли военную технику.

И самый главный способ выразить свое недовольство у местных — поджечь шины.

Может быть, людей испугала информация, что в Китае на борт не допустили четырех человек — одну иностранку и трех украинцев. Причины не называются, но не исключено, что у них нашли подозрение на коронавирус.

В любом случае президент Украины Владимир Зеленский попытался сгладить углы. Он написал в Facebook, что нужно прекратить протесты и помнить, что «все мы люди».

«Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией», — написал Зеленский.

Тем временем в России у прилетевших из Китая граждан уже закончился карантин. Две недели они провели в санатории в Тюменской области. «360» пообщался с ними и узнал, каково им было проходить постоянные проверки и жить в заключении.