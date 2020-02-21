Зеленский пообещал наказать организаторов нападения на эвакуированных из Китая украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики и организаторы беспорядков в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители ранее закидали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, будут установлены и наказаны.

«Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера по вашим указаниям не просто бросали камни в автобусы с людьми. Нет. Это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. А поэтому подчеркиваю, заказчики и организаторы понесут ответственность», — заявил украинский президент в видеообращении, обнародованном в его Telegram-канале.

Накануне 20 февраля на Украину прилетел самолет с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами. Людей вывезли из КНР из-за эпидемии коронавируса. Только вот в родной стране им организовали по-настоящему жаркий прием.

Прилетевших планировали разместить в пансионате в Новых Санжарах, но местные жители перекрыли дорогу, устроили драку с полицией и кидали камнями в автобус. В ходе столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский. Возбуждено уголовное дело. Все успокоилось только на следующий день.

По мнению психологов, поведение украинцев можно объяснить последствиями Майдана.