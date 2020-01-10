Зеленский не исключил, что самолет в Иране могла сбить ракета
«Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена», — написал украинский лидер в Telegram-канале.
Он отметил, что специальная комиссия продолжает расследовать причины авиакатастрофы совместно со специалистами из Украины.
«Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он призвал власти США, Великобритании и Канады предоставить все требующиеся данные, касающиеся катастрофы. По словам украинского лидера, 10 января он собирается обсудить этапы расследования с госсекретарем США Майком Помпео.
«Наша цель — установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», — заключил президент Украины.
Ранее Майк Помпео заявил о готовности США оказать помощь украинской стороне в связи с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Украинский Boeing утром 8 января вылетел из аэропорта Тегерана. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после взлета и через четыре минуты рухнул. В результате крушения погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа.