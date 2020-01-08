    08 января 2020, 21:49

    США предложили Украине помощь после крушения Boeing в Иране

    Александра Каширина

    Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о том, что Соединенные Штаты готовы помочь Украине в связи с крушением Boeing 737−800 в Иране. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
    США предложили Украине помощь после крушения Boeing в Иране

    «Соединённые Штаты будут и дальше внимательно следить за инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. США призывают к всемерному сотрудничеству в любом расследовании причин катастрофы», — указывается в пресс-релизе.

    Глава внешнеполитического ведомства США также выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

    Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

    Украина собрали специальную комиссию, которая будет выяснять причины трагедии. Предварительно указывается проблема с двигателями.