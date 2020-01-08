США предложили Украине помощь после крушения Boeing в Иране

«Соединённые Штаты будут и дальше внимательно следить за инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. США призывают к всемерному сотрудничеству в любом расследовании причин катастрофы», — указывается в пресс-релизе.

Глава внешнеполитического ведомства США также выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал в районе международного аэропорта в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Украина собрали специальную комиссию, которая будет выяснять причины трагедии. Предварительно указывается проблема с двигателями.