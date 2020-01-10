Зеленский пообещал помощь родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране

Зеленский пообещал семьям погибших украинцев, что государство окажет им всю необходимую помощь, в том числе финансовую.

«Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адскую боль. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в частности, финансовую», — написал украинский лидер.

По его словам, самое важное — это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии.

«Мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает», — отметил Зеленский.

Украинская группа из 45 специалистов уже прибыла в Тегеран, где работает над расследованием причин авиакатастрофы. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заметил, что информация о результатах работы экспертной группы будет предоставляться максимально оперативно.

Самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выжить никому не удалось. Большинство жертв катастрофы — граждане Ирана. Кроме того, среди погибших — жители Афганистана, Канады, Германии и Великобритании. Весь экипаж воздушного судна состоял из украинцев.