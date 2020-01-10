Помпео назвал техническую неисправность среди причин авиакатастрофы в Иране

Техническая неисправность могла привести к крушению украинского лайнера в Иране. Однако необходимо как можно быстрее выяснить точные причины произошедшей авиакатастрофы. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

«Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность», — сказал Помпео в интервью Fox News.

Госсекретарь также добавил, что сейчас специалисты занимаются расследованием, а также выразил надежду на сотрудничество иранской стороны «в полной мере». По его словам, если выяснится, что Тегеран сделал что-то более «вероломное», то граждане США должны об этом узнать.

Утром 8 января самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вылетел из Тегерана и направился в Киев. Через четыре минуты после взлета горящий лайнер рухнул на землю и взорвался. На борту находились 167 пассажиров из разных стран и девять членов экипажа. Все они погибли.

Сейчас расследованием авиакатастрофы занимается специальная комиссия. Первоначально озвучивалась версия, что Boeing потерпел крушение из-за возгорания двигателя, произошедшего в результате технической неисправности. Но позже стали говорить о том, что лайнер могли сбить ракетой. Президент США Дональд Трамп также заявил, что техническую ошибку не стоит рассматривать в качестве версии.