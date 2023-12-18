Мир 18 декабря 2023, 14:42 Залужный высказался против усиления мобилизации и отставки военкомов на Украине Главком Залужный раскритиковал увольнение военкомов и усиление мобилизации Global Look Press

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Мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а возвращать в первоначальные рамки. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его процитировало издание «Страна.ua».

«[Процесс мобилизации следует] просто вернуть в те рамки, в которых он работал раньше». <…> Это проблема ребят, сражающихся на переднем крае, которых должен кто-то заменять», — сказал Залужный.

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Главком ВСУ не поддержал увольнение всех областных военкомов после коррупционных скандалов летом 2023 года. Он заявил, что со своих постов ушли профессионалы, которые знали, как работать.

Залужный раскритиковал решение своего конкурента, действующего президента Владимира Зеленского. В кабинете главкома нашли прослушивающие устройства неустановленного образца. По одной из версий, их установили по приказу главы президентского офиса Андрея Ермака. RT сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.

Неэффективность насильно мобилизованных солдат признали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Глава ведомства Кирилл Буданов заявил, что кампанию все равно продолжат.