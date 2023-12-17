17 декабря 2023, 22:00
Прослушивающие устройства нашли в кабинете Залужного
РБК-Украина: в кабинете главкома ВСУ Залужного нашли прослушивающие устройства
Прослушку обнаружили в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об с агентством РБК-Украина поделился неназванный источник в военных кругах.
«В кабинете главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли „прослушку“», — сообщило агентство.
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Собеседник издания рассказал, что обнаруженные устройства изготовлены из элементов «неустановленного образца», поэтому идентифицировать установщика невозможно.
В конце ноября депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала отправить Залужного в отставку. По ее словам, он так и не представил план боевых действий на следующий год.
Позднее стало известно, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон раскритиковал главкома. Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, речь шла о провале контрнаступления украинской армии.
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