Мир 17 декабря 2023, 22:00 Прослушивающие устройства нашли в кабинете Залужного РБК-Украина: в кабинете главкома ВСУ Залужного нашли прослушивающие устройства Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

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Прослушку обнаружили в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об с агентством РБК-Украина поделился неназванный источник в военных кругах.

«В кабинете главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли „прослушку“», — сообщило агентство.

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Собеседник издания рассказал, что обнаруженные устройства изготовлены из элементов «неустановленного образца», поэтому идентифицировать установщика невозможно.

В конце ноября депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала отправить Залужного в отставку. По ее словам, он так и не представил план боевых действий на следующий год.

Позднее стало известно, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время визита в Вашингтон раскритиковал главкома. Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, речь шла о провале контрнаступления украинской армии.