Мир 11 августа 2023, 15:35 Зеленский решил уволить всех областных военкомов и заменить их на инвалидов Зеленский уволил областных военкомов и заменил на инвалидов СВО Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ освободить от занимаемых постов всех областных военкомов. Такое заявление он сделал по итогам спецзаседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Видеообращение главы государства появилось в его Telegram-канале.

«Увольняем всех областных военкомов. <…> Цинизм и взяточничество во время вооруженного конфликта — это государственная измена», — подчеркнул он.

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Президент дал поручения главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить на эти должности военннослужащих, которые пришли из зоны боевых действий. Украинский лидер высказал мнение, что военкомами должны становиться инвалиды, потерявшие свое здоровье на фронте.

Зеленский добавил, что 112 уголовных дел открыли в отношении работников военкоматов, 33 людям предъявили обвинения в коррупции. Речь, в частности, идет об областных военкомах, сотрудниках военно-медицинских комиссий, районных и городских военкоматов. Глава государства отметил, что кто-то из них брал взятки криптовалютой, кто-то — наличными.

Скандалы в последнее время часто возникают на Украине из-за вручения повесток людям прямо на улицах, зачастую для этого используют силу. Бывший президент страны Леонид Кучма спрогнозировал, что продолжающаяся мобилизация может привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля.