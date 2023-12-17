Мир 17 декабря 2023, 19:42 Буданов сделал откровенное признание о насильно мобилизованных украинцах Буданов: эффективность насильно мобилизованных украинцев почти нулевая Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Эффективность украинских военных, которых принудительно мобилизовали в Вооруженные силы Украины, — нулевая. Такое заявление сделал глава Главного управление разведки Министерства обороны страны Кирилл Буданов, сообщило издание «Страна.ua».

«Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, то КПД их будет почти нулевой», — откровенно признался он.

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Большинство людей не ощущают себя гражданами Украины, добавил он. У них нет ощущения, что нужно защищать страну. Это глубинная проблема, которую деньги не решат, заключил он. При этом от мобилизации на Украине отойти невозможно.

О том, что у украинцев нет никакой мотивации сражаться, говорил и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Людей «загоняют в армию» под дулом автомата, рассказал он.

Ранее поведение украинцев возмутило американскую обозревательницу Монику Шоуолтер. Она напомнила, что Запад выделил миллиарды на поддержку ВСУ, а жители страны даже не хотят бороться за родину. Журналистка задалась вопросом, почему она и ее соотечественники должны за это платить.