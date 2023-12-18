Эксклюзив 18 декабря 2023, 11:35 Все ненавидят всех. Кто и зачем установил прослушку в кабинете Залужного Блогер «Голос Мордора»: прослушку в кабинете Залужного мог установить Ермак Keystone Press Agency / Global Look Press

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Прослушка в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного стала еще одним свидетельством раскола в украинских политических кругах. Оборудование, скорее всего, использовали как инструмент политической борьбы конкуренты главкома ВСУ. Об этом специально «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Случилось невероятное — в кабинете Валеры Залужного, том самом, в котором стоит бюстик Бандеры, нашли… прослушку. Кто установил, пока непонятно, но у меня нет никаких сомнений, что в этом обвинят клятых московитов. Ну, а кого же еще? Именно какие-нибудь Петров и Боширов и установили подленький микрофон, чтобы выведать главную военную тайну Украины. Но, как оказалось, тщетно.

А если серьезно, я бы сильно удивился, если бы прослушки там не нашли. Только вот московиты тут совершенно не при делах. Понятно, что это дело своих. Можно даже фамилию назвать — глава офиса пана гетьмана Ермак, который, скорее всего, пана Залужного не только ненавидит всеми фибрами души, но и страшно боится. Из-за политической конкуренции, разумеется.

Уж слишком большой вес набрал пан главнокомандующий, да и амбициями не обделен. Тем более, что власть в банде сейчас можно взять буквально голыми руками, имея за стеной поддержку военных, которые тоже ненавидят Зеленского.

РИА «Новости»

Грызня в украинском политикуме

Вообще, в высшем политикуме Украины сложилась ситуация, когда все ненавидят всех. Это только мы знаем о двух крупных группировках, которые противостоят друг другу — президентская и военная, но по факту даже в самой команде Зеленского наверняка есть те, кто, видя слабость и отчаяние президента, мечтает дорваться до власти. Да хоть тот же Ермак, который и так был серым кардиналом при Зеленском, но наверняка не против свою власть усилить и легализовать.

Чаду кутежа добавляют еще и западные хозяева, среди которых тоже царят разногласия, и которые курируют разные группировки в украинской власти. Если тот же Зеленский находится строго под американским контролем, то у военных прочные узы с британцами, а цели Британии и США, несмотря на евроатлантическое единство, все-таки немного отличаются.

Есть еще и оппозиция, в первую очередь в лице Петра Порошенко, который тоже ненавидит Зеленского и точно думает, как того можно свалить. Наверняка агентура Порошенко есть и в армии, и в офисе Зеленского, и Порошенко сейчас понимает, что ослабевший Зеленский, находящийся на грани отчаяния и с очень низким рейтингом среди украинцев, может свою власть потерять. И вот именно тогда и начнется самая главная драка за власть. Может, и Порошенко что-то перепадет.

РИА «Новости»

В любом случае внутренняя нестабильность в украинской власти усиливается, что не может не радовать. Но только не по той причине, что к власти могут прийти люди, с которыми можно будет вести переговоры. Договариваться с Залужным, у которого в кабинете стоит бюстик Бандеры? Или с Порошенко, «опыт» сотрудничества с которым уже имеется?

Грызня в украинском политикуме хороша только тем, что еще сильнее приближает крах этого территориального образования, по недоразумению получившего государственность.