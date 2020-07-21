Заложников из захваченного автобуса в Луцке освободили. Террориста задержали

Захвативший заложников в автобусе Луцка мужчина отпустил заложников. После выхода последнего пассажира СБУ начало штурм. Видео с выходом заложником опубликовал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Захватчик автобуса в Луцке задержан.

На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник лежит на земле. Рядом стоят спецназовцы. Руки у него за спиной.



«Луцк. Все целы», — написал глава МВД Украины.

По словам Авакова, захватившего автобус ждет психиатрическая экспертиза, а после ему изберут меру пресечения.

Автобус на Театральной площади в Луцке захватил дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош, себя он называл Максим Плохой. У мужчины было оружие и гранаты. На переговоры с полицией он не шел и отказывался выпустить людей. Только через несколько часов после удержания он разрешил передать им воду.

Перед захватом автобуса в своих социальных сетях он опубликовал манифест с требованиями. Крупные предприниматели и политики Украины должны были записать видео, где называли себя «террористами в законе». От президента Украины Владимира Зеленского Кривош требовал записать обращение с упоминанием документального фильма «Земляне» 2005 года. В противном случае он обещал взорвать автобус с заложниками и привести в действие еще одно взрывное устройство в людном месте.

Кривош заставлял заложников звонить журналистам после чего требовал, чтобы они приехали на место. В последнем разговоре с сотрудниками телеканала Львова он заявил, что в салоне находится раненный, есть ребенок и беременная женщина.

После стало известно, что с захватчиком автобуса поговорил президент Украины Владимир Зеленский. После этого из автобуса вышли пенсионерка, девочка подросток и беременная женщина. На странице президента Украины в Facebook появилось видео, где он выполнил требование террориста: произнес название фильма «Земляне» и призвал всех смотреть. После освобождения заложников пост со страницы Зеленского исчез.

По факту захвата заложников Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье «Теракт».