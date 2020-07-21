Захватчик из Луцка опубликовал требования к властям Украины

«С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду», — заявил мужчина.

В Тwitter он опубликовал свои требования. В тексте он называет государство первым террористом.

Мужчина потребовал, чтобы руководители Конституционного и Высшего судов Украины, генеральный прокурор, министры, депутаты Рады, руководители церквей, крупные бизнесмены опубликовали на своих страницах в социальных сетях видеообращения, где назвали себя «террористами в законе».

Президент Украины Владимир Зеленский должен записать видео со словами «фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Это документальное кино о проблеме эксплуатации животных людьми, закадровый текст в нем читал Хоакин Феникс.

«Правда из уст 24-х спасет жизни сотен», — пояснил захватчик автобуса.

Неизвестный захватил автобус на Театральной площади Луцка во вторник, 21 июля. По данным местных СМИ, в салоне находится 20 заложников. Со злоумышленником ведутся переговоры. Пока не известно, есть ли там дети. Сам мужчина заявил, что не станет выходить или выпускать людей. Также известно, что он открыл огонь в сторону прибывших на место полицейских.

На место уже прибыли бойцы СБУ. Движение по прилегающим улицам перекрыли.