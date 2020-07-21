Захватчик автобуса в Луцке связался с журналистами

Мужчина, назвавший себя Максимом Плохим, захватил автобус с пассажирами в Луцке. Злоумышленник вышел на связь с журналистами и поговорил с главным редактором «Цензор.НЕТ» Юрием Бутусовым.

«Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали. Я ответил, что готов приехать, если он в обмен на меня отпустит женщин и детей в автобусе», — написал на своей странице в Facebook Бутусов. Плохой рассказал журналисту, что у него есть оружие и взрывчатка. И угрозы захватчика пассажиры воспринимают вполне серьезно.

Захватчик просит заложников искать контакты СМИ. Люди делают это через своих знакомых, а потом передают трубку Плохому, который уже разговаривает с журналистами. Ранее мужчина потребовал, чтобы высшие руководители страны, министры, депутаты, судьи и прокуроры назвали себя «террористами в законе».

О захвате автобуса стало известно утром 21 июля. Сейчас автомобиль с пассажирами находится на Театральной площади Луцка. Туда уже приехали скорая и сотрудники СБУ.