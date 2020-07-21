Зеленский выполнил требование террориста из Луцка и призвал смотреть фильм «Земляне»

Запись обращения Владимира Зеленского с упоминанием фильма «Земляне» 2005 года было одним из требований захватившего автобус Максима Кривоша. Это документальное кино о проблеме эксплуатации животных людьми, закадровый текст в нем читал Хоакин Феникс, а саундтрек написал Moby.

Он также требовал, чтобы ряд политиков и представителей крупного бизнеса Украины записали видео, где они должны назвать себя «террористами в законе». Свои требования он опубликовал на страницах в социальных сетях.

«Правда из уст 24-х спасет жизни сотен», — пояснил захватчик автобуса.

Дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош, себя он называл Максим Плохой, захватил автобус на Театральной площади в Луцке. По данным полиции, мужчина проходил принудительное лечение в психиатрической клинике.

На переговоры с полицией Кривош не шел и отказывался отпустить людей. Он заставлял заложников звонить журналистам после чего требовал, чтобы они приехали на место. В последнем разговоре с сотрудниками телеканала Львова он заявил, что в салоне находится раненный, есть ребенок и беременная женщина.

После стало известно, что с захватчиком автобуса поговорил президент Украины Владимир Зеленский. После этого из автобуса вышли пенсионерка, девочка-подросток и беременная девушка.

Согласно последним данным, Служба безопасности Украины начала уголовное производство по статье «Теракт».