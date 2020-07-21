Человек антисистемы. Что известно о захватчике из Луцка Максиме Плохом

Вооруженный украинец несколько часов назад захватил в Луцке автобус с пассажирами. Он уже выдвинул свои требования. Главное из них — чтобы власть признала себя «террористом в законе». Он представился как Максим Плохой и обнародовал манифест, направленный против первых лиц государства.

Взгляды и собственная книга

Захватчика, судя по его профилю во «ВКонтакте», зовут Максим Плохой. Он родился 6 ноября 1975 года в Луцке. Мужчина заявляет, что является автором книги «Философия преступника. Апология свободы. Антисистема».

Утром 21 июля Максим опубликовал видео, где поздравил с днем антисистемы и призвал «не обманывать себя». На кадрах он стоит с оружием в руках.

Хозяин страницы подписан на три тысячи пабликов. В большинстве своем это группы о философии, смысле жизни, книгах. Часто Плохой публикует свои размышления о жизни, смерти, свободе, злости. Иногда они бывают в стихотворной форме.

О своем недовольстве государством как структурой Максим Плохой начал писать давно — с тех времен, как начал публиковать выдержки из 504-страничной «Философии преступника». Впервые они появляются на его странице еще в сентябре 2014 года.

Произведение он посвятил тем, «кто смог полюбить себя». В одном из фрагментов герой книги говорит, что его «опасность» судья оценил «в восемь с половиной лет лишения свободы». Однако герой, находясь пятый год в камере, не чувствует себя лишенным свободы.

Радиоведущий MAD.FM Александр Бирюков рассказал Sputnik, что раньше брал у этого человека интервью.

«Он писатель. Книгу написал про свое приключение в тюрьмах. <…> Он очень начитанный человек, мы обсудили Достоевского, Ницше, Гегеля. <…> Я бы сказал, что он интересный человек, но сломанный жизнью», — заявил Бирюков.

Плохой в начале «Философии» задается вопросом, что такое свобода. По его мнению, это рай. В него можно попасть, будучи преступником. Кроме того, красной нитью в книге проходят мысли о том, что государство приносит зло и насилие.

«Социально-политическая система есть ложь и несправедливость, и я утверждаю, что вся хорошесть граждан, получающих с этого выгоду, есть лицемерие и трусость», — говорится в книге.

Глава областной Нацполиции Юрий Кошко уточнил, что настоящая фамилия захватчика — Кривош. Вместе с тем замглавы Украины Антон Геращенко рассказал, что мужчина уже был судим по статьям «мошенничество с финансовыми ресурсами», «бандитизм», «вымогательство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Манифест в соцсетях

Для манифестации своего преступления Плохой выбрал Twitter, Telegram и YouTube. Утром 21 июля захватчик из Луцка публикует сообщение о том, что он взял автобус с людьми. Также мужчина выдвигает требования к государству.

«Государство — всегда было и есть первый террорист», — написал Максим. Он заявил, что с ним много людей, а также автоматы, гранаты, две бомбы. Третья — «в людном месте города».

Преступник обещал привести их в действие, если главы судов, Высший совет правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор криминальной исполнительной службы, премьер-министр страны, глава Верховной рады, а также руководство церквей, Минобороны, СБУ, глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший президент Петр Порошенко, миллиардеры Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Ринат Ахментов опубликуют на YouTube видео с определенными словами. Они должны признаться в том, что являются «террористами в законе».

От президента Владимира Зеленского он потребовал записать видеообращение с текстом: «Фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем».

«Еще: моя смерть взрывам не помеха. Правда из уст 24-х спасет жизни сотен», — предупредил захватчик.

Спустя несколько часов после захвата Twitter и YouTube удалили аккаунты мужчины.

Правоохранители начали операцию «Заложник», СБУ объявила о плане «Бумеранг». Начальник полиции Волынской области Юрий Крошко заявил, что захватчик вооружен, при себе у него есть взрывчатка. Информации о пострадавших нет. Президент Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль. Открыто уголовное дело по статье УК Украины «Захват заложников».