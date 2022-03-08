Россия объявит «режим тишины» на Украине с 10:00 9 марта

Российские военные обеспечат гуманитарные коридоры для вывода мирного населения на Украине. Режим тишины начнет действовать с 10:00 среды, 9 марта. Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.

В ведомстве заявили, что готовы обеспечить эвакуацию жителей Киева и Чернигова в Россию через территорию Белоруссии.

Из города Сумы жителей готовы доставить в Полтаву или Белгород с дальнейшей отправкой самолетами, поездами или автомобильным транспортом.

По гуманитарным коридорам жителей Харькова могут доставить в Белгород, Львов, Ужгород или Ивано-Франковск. Два маршрута пойдут из Мариуполя: в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог или в Запорожье.

Все гуманитарные коридоры организуют только по согласованию с украинской стороной. Решения Киева гуманитарный штаб ожидает до 03:00 среды, 9 марта.

По приказу руководителя координационного штаба России по гуманитарному реагированию — начальника Национального центра управления обороной России, генерала-полковника Михаила Мизинцева, сообщение об организации гуманитарных коридоров доведут до вице-премьера Украины Ирины Верещук.

В случае согласия, власти Украины должны сообщить о будущей эвакуации жителям, уведомить посольства и профильные структуры международных организаций.

Власти Украины из 10 гуманитарных коридоров, организованных российскими военными, утвердили во вторник, 8 марта, только один. Через него из города Сумы эвакуировали заблокированных граждан Индии, Китая, Иордании и Туниса. Всего 723 человека, сообщил генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он добавил, что иностранцев доставили в Полтаву, откуда они отправятся в Польшу.