Глава ДНР Пушилин назвал ситуацию с эвакуацией из Мариуполя сложной

Ситуация с эвакуацией из Мариуполя остается сложной, поскольку несколько сотен тысяч человек в городе продолжают оставаться «живым щитом» для нацподразделений Украины. С таким заявлением выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Все те люди, которые смогли покинуть Мариуполь и переместиться в безопасное место, — это происходило вопреки договоренностям и только благодаря самопожертвованию наших военнослужащих, собственному риску для жизни», — приводит его слова РИА «Новости».

Также Пушилин объяснил всю трудность ситуации тем, что националистические подразделения слабо контролируются из Киева. Он отметил, что нацбатальоны сконцентрировали свои основные силы сейчас в Мариуполе.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что более 40 мирных жителей, в том числе шесть детей, смогли покинуть Мариуполь за прошедшие сутки. По его словам, обстановка в городе по-прежнему тяжелая, работу гуманитарных коридоров продолжают блокировать украинские националисты.

RТ 8 марта писал со ссылкой на Народную милицию ДНР, что боевики продолжают блокировать выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, там постоянно наблюдаются огневые провокации.