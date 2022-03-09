Жителей Ирпеня начнут эвакуировать на автобусах с 10:00

Жителей украинского Ирпеня эвакуируют из города автобусами с 10:00 до 15:00 9 марта. Об этом сообщил мэр Александр Маркушин в своем Facebook.

Накануне прошла эвакуация в районе села Романовка. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из Ирпеня в Киев отправили почти три тысячи мирных жителей.

С 10:00 начнет действовать режим тишины. Российские военные обеспечат гуманитарные коридоры для вывода мирного населения на Украине.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России 8 марта организовали гуманитарный коридор и эвакуировали из украинского города Сумы 723 иностранцев. Из них 576 — граждане Индии, 115 — Китая, 20 — Иордании, 12 — Туниса. По данным начальника Центра управления обороны России генерала-полковника Михаила Мизинцева, Украина продолжает саботировать все предложения России по организации гуманитарных коридоров из Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя. Он добавил, что без участия украинской стороны российские военные эвакуировали из опасных зон Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик 5334 человека, из которых 781 ребенок.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому все беженцы с Украины, из ДНР и ЛНР бесплатно получат всю необходимую медицинскую помощь.