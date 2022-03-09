Власти Украины объявили об открытии шести гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о новых маршрутах гуманитарных коридоров, по которым смогут выйти мирные жители. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» на Украине.

Эвакуация согласована по направлениям: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

По словам Верещук, для выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам режим прекращения огня объявлен с 9:00 до 21:00.

Верещук 7 марта выступила против открытия предложенных Россией гумкоридоров.

Как писал RT, украинские власти отказались от предложенных Россией гуманитарных маршрутов из-за неприемлемых вариантов. «Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — утверждала вице-премьер.

По ее словам, эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты на территории Украины.