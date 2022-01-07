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    07 января 2022, 14:17

    Orda.kz: племянника Назарбаева задержали в Казахстане

    Orda.kz: задержан племянник экс-президента Казахстана Назарбаева — Самат Абиш

    Анатолий Минкин

    Правоохранители Алма-Аты задержали племянника бывшего президента Казахстана Назарбаева Самата Абиша. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Orda.kz.

    Orda.kz: племянника Назарбаева задержали в Казахстане

    Ранее задержанный занимал пост заместителя председателя Комитета национальной безопасности. Издание не привело подробности и причины задержания. Официального подтверждения этой информации пока нет.

    Журналисты издания сообщили, что у них появилась информация о том, что Нурсултан Назарбаев вместе дочерями и их семьями покинул страну. В Казахстане остался только старший брат бывшего лидера Болат Назарбаев.

    После начала беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в силовом блоке страны. Он снял с поста главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова, занимавшего эту должность с 2016 года. Ведомство возглавил Ермек Сагимбаев ранее возглавлявший службу государственной охраны. До прихода в Комитет национальной безопасности Масимов дважды был премьер-министром страны и занимал должность руководителя администрации президента при прошлом лидере страны.

    Это произошло в минувшую среду после заявления Токаева, что он возглавил Совет Безопасности Казахстана. До этого момента должность была пожизненно закреплена за Назарбаевым.

    Акции протеста начались в Казахстане 2 января. Сначала они носили мирный и локальный характер. Жители западных районов республики потребовали снизить цены на сжиженный газ, который они использовали в качестве топлива. Спустя несколько дней протестные настроения начали нарастать, распространились на другие области, а во вторник переросли в беспорядки.

    В столкновениях погибли 18 сотрудников полиции и национальной гвардии. Количество задержанных на сегодняшний день превысило три тысячи человек. По просьбе президента Казахстана в страну ввели миротворцев ОДКБ.