Orda.kz: племянника Назарбаева задержали в Казахстане

Правоохранители Алма-Аты задержали племянника бывшего президента Казахстана Назарбаева Самата Абиша. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Orda.kz.

Ранее задержанный занимал пост заместителя председателя Комитета национальной безопасности. Издание не привело подробности и причины задержания. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Журналисты издания сообщили, что у них появилась информация о том, что Нурсултан Назарбаев вместе дочерями и их семьями покинул страну. В Казахстане остался только старший брат бывшего лидера Болат Назарбаев.

После начала беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в силовом блоке страны. Он снял с поста главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова, занимавшего эту должность с 2016 года. Ведомство возглавил Ермек Сагимбаев ранее возглавлявший службу государственной охраны. До прихода в Комитет национальной безопасности Масимов дважды был премьер-министром страны и занимал должность руководителя администрации президента при прошлом лидере страны.

Это произошло в минувшую среду после заявления Токаева, что он возглавил Совет Безопасности Казахстана. До этого момента должность была пожизненно закреплена за Назарбаевым.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января. Сначала они носили мирный и локальный характер. Жители западных районов республики потребовали снизить цены на сжиженный газ, который они использовали в качестве топлива. Спустя несколько дней протестные настроения начали нарастать, распространились на другие области, а во вторник переросли в беспорядки.

В столкновениях погибли 18 сотрудников полиции и национальной гвардии. Количество задержанных на сегодняшний день превысило три тысячи человек. По просьбе президента Казахстана в страну ввели миротворцев ОДКБ.