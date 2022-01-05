Протест в Казахстане перерос в столкновения на улицах. Онлайн

Акции протеста в Казахстане перешли в горячую фазу. Вышедшие на улицы жители Алма-Аты начали поджигать административные здания и нападать на силовиков. Поступили сообщения об огнестрельном ранении у одного из бойцов национальной гвардии. Сложная ситуация остается и в других городах Казахстана. «360» ведет онлайн-трансляцию с освещением основных событий.

13:51 В Актау ввели военную технику. Местные жители сообщили, что в город въехал БТР.



13:49 Протестующих у администрации Актобе разогнали водометами и шумовыми гранатами.

13:46

13:43 Глава Мангистауской области Казахстана Нурлан Ногаев призвал протестующих разойтись.

13:34 Аэропорт Актау оцепили полицейские. На месте собралась толпа местных жителей. С ними ведут переговоры.

13:32 В Актобе против протестующих применили светошумовые гранаты.

13:28 Протестующие в Алма-Ате подожгли резиденцию президента. UPD: это горящая мэрия Алма-Аты.

13:26 На время действия режима чрезвычайного положения въезд и выезд из Нур-Султана закроют.

13:24 В Актобе протестующие пошли на штурм администрации.

13:21 «Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма», — обратился к протестующим комендант Алма-Аты.

13:20 Комендант Алма-Аты Канат Таймерденов заявил, что за ночь в городе сожгли 120 машин, включая транспорт полиции, скорой помощи и пожарных. Разгромлены 120 магазинов, 180 кафе и около 100 офисов. Избиты 500 жителей, включая женщин и стариков.

13:14 Сотрудников администрации Алма-Аты вывели до штурма. Чиновники продолжают работать дистанционно. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Ержан Бабакумаров.

13:07 Участники протестных столкновений в Алма-Ате штурмом взяли здание администрации. После захвата в помещении начался пожар.

13:09Президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Нур-Султане до 19 января.



13:08 Боец Национальной гвардии получил огнестрельное ранение около здания администрации Алма-Аты.