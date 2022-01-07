Разграбленные оружейные магазины и перестрелки в Казахстане. Онлайн

В Казахстане уже четвертый день продолжаются беспорядки, погромы магазинов и нападения на административные здания. В Алма-Ате утро началось с интенсивной перестрелки. Появились сообщения о захвате телеканала «Мир». Мы следим за событиями в онлайн-трансляции.

11:11 Появились кадры горящего здания в Алма-Ате. По предварительным данным, на кадрах горит филиал телерадиокомпании «Мир».

11:02 Orda.kz сообщила, что первый заместитель главы Алма-Атинской области Лаззат Турлашов находится в реанимации после беспорядков. Эта информация проверяется. Также появились данные о том, что мэр Талдыкоргана Ержан Жасыбаев получил травму головы.

10:59 Действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане руководит командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

10:56 В Талдыкоргане вооруженные группы людей попытались взять штурмом СИЗО. Атаку удалось отразить, рассказали «Sputnik Казахстан» в местной полиции. В городе слышны звуки стрельбы.

10:41 В Минобороны РФ заявили, что российские миротворцы вместе с казахстанскими правоохранителями полностью контролируют аэропорт Алма-Аты, сообщило РИА «Новости».

10:40 Появились кадры последствий погромов в Шымкенте. Сейчас в городе обеспечивают порядок около 600 военных.

10:38 Более 70 боевиков, нападавших на административные здания, задержали в Алма-Ате. Также задержаны 30 человек, которые занимались мародерством.

10:36 Почти 100 миллионов долларов — такова предварительная сумма ущерба после беспорядков в Казахстане.

10:34 На площади Республики в Алма-Ате идет ожесточенная стрельба.

10:33 Шесть оружейных магазинов разграблены в Алма-Ате. Об этом сообщили в нацпалата предпринимателей Казахстана.

10:23 Президент Казахстана выступит днем с новым обращением к населению республики.