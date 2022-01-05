«Митингующих жестко накажут». Видеообращение Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу страны, заявив, что в ситуации с протестами намерен действовать жестко. С сегодняшнего дня он займет пост председателя Совета безопасности.

«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана», — подчеркнул Токаев.

Ранее пост председателя Совбеза республики занимал Нурсултан Назарбаев. Теперь совет будет находиться под контролем президента.

Токаев указал на то, что обязан защищать безопасность и спокойствие граждан и беспокоиться о целостности Казахстана. По его словам, те меры, которые уже были приняты на фоне выступлений, нацелены на благополучие многонациональной республики. Но их оказалось недостаточно.

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», — подчеркнул политик.

По его данным, уже сейчас среди правоохранителей есть убитые и раненные в результате столкновений на улицах.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин», — перечислил он.

Помимо этого, президент республики отметил, что участники выступлений грабят магазины, поэтому такая обстановка угрожает жителям Алма-Аты. Обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах.

«Хочу особенно поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери. Выражаю всем искренние соболезнования и сочувствие», — сказал президент.

В ближайшее время Токаев пообещал озвучить новые предложения по политической трансформации Казахстана.

Ранее он принял решение отправить правительство в отставку, объявил чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алма-Ате. Помимо этого, в стране ввели госрегулирование цен на бензин, газ и дизель на следующие шесть месяцев.